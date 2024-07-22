Хабаровский край готовит новое поколение ветеринаров

Опытные ветеринарные врачи государственной службы Хабаровского края с радостью передают свои знания студентам-практикантам, об этом сообщает Управление ветеринарии Правительства Хабаровского края.
В первом полугодии 2024 года 12 студентов ветеринарных факультетов высших и средних учебных заведений проходили практику в государственных ветеринарных учреждениях Хабаровского края.
Ветеринарные специалисты филиала «Хабаровская крайСББЖ» делились опытом в диагностике, профилактике и противоэпизоотических мерах для продуктивных животных в сельскохозяйственных организациях.
В лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре практиканты изучали процессы подтверждения безопасности продукции животного и растительного происхождения.
В государственных ветеринарных клиниках края студенты проводили диагностику и лечебно-профилактические мероприятия для домашних животных.