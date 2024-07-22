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Мэрия учредила собственного застройщика в Екатеринбурге

У администрации Екатеринбурга официально появился собственный застройщик. Городские власти упразднили МУП «Управление капитального строительства», учредив вместо него ООО «Городской застройщики».

Как следует из утвержденного постановления, опубликованного на сайте мэрии, в распоряжение новой компании передали гостиницу «Московская горка», а также активы ООО «Городская ремонтно-строительная компания». После смены юрлица руководитель организации остался прежний — в статусе и. о. будет работать Лейла Банникова. Новая компания будет исполнять функции заказчика-застройщика и генерального подрядчика.

Официально решение связывают с требованиями федерального законодательства. К 2025 году все унитарные предприятия, не являющиеся монополиями, должны быть ликвидированы или реорганизованы, пояснили в мэрии.

строительство