Мэрия учредила собственного застройщика в Екатеринбурге

Как следует из утвержденного постановления, опубликованного на сайте мэрии, в распоряжение новой компании передали гостиницу «Московская горка», а также активы ООО «Городская ремонтно-строительная компания». После смены юрлица руководитель организации остался прежний — в статусе и. о. будет работать Лейла Банникова. Новая компания будет исполнять функции заказчика-застройщика и генерального подрядчика.