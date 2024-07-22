Между Казахстаном и Узбекистаном начал курсировать новый авиарейс

С момента открытия по маршруту выполнено 19 полетов из Европы в Юго-Восточную Азию, но есть вероятность его оживленного использования к концу летнего сезона по причине того, что пользователям требуется некоторое время для освоения новой трассы, передает пресс-служба Комитета гражданской авиации.