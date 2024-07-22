В июне Узбекистан увеличил экспорт газа в 24 раза

«Это парадокс, — пишет эксперт, — не наполненный экономическим смыслом. В условиях падения добычи газа не идет ли дотируемый газ на экспорт, пополняя карманы олигархов?».
Эксперт задается вопросом: «Как можно увеличивать импорт, если не известно, сколько осталось в газовых запасах страны? И выдает ли компания UzGasTrade, ставшая монополистом по торговле газом, какие-либо отчеты? Или известные энергетические компании и их опекуны-олигархи не допустят этого?».
При этом Бакиров отмечает, что в целом в июне произошло резкое восстановление внешней торговли. Хотя экспорта золота не было, но экспорт увеличился на 29,1% (2,1 миллиарда долларов), а импорт — на 71,6% (2,96 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Напомним, что основным импортером узбекского газа является Китай. Узбекистан может полностью отказаться от экспорта топлива к 2025−2026 году, но пока он должен выполнять договорные обязательства.