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В июне Узбекистан увеличил экспорт газа в 24 раза

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Экономист Отабек Бакиров обратил внимание на то, что экспорт газа в июне 2024 года увеличился почти в 24 раза по сравнению с маем текущего года и достиг 181,5 миллиона долларов. При этом импортировано газа на 166,3 миллиона долларов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: РИА "Новости"

«Это парадокс, — пишет эксперт, — не наполненный экономическим смыслом. В условиях падения добычи газа не идет ли дотируемый газ на экспорт, пополняя карманы олигархов?».

Эксперт задается вопросом: «Как можно увеличивать импорт, если не известно, сколько осталось в газовых запасах страны? И выдает ли компания UzGasTrade, ставшая монополистом по торговле газом, какие-либо отчеты? Или известные энергетические компании и их опекуны-олигархи не допустят этого?».

При этом Бакиров отмечает, что в целом в июне произошло резкое восстановление внешней торговли. Хотя экспорта золота не было, но экспорт увеличился на 29,1% (2,1 миллиарда долларов), а импорт — на 71,6% (2,96 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, что основным импортером узбекского газа является Китай. Узбекистан может полностью отказаться от экспорта топлива к 2025−2026 году, но пока он должен выполнять договорные обязательства.