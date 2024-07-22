В июне Узбекистан увеличил экспорт газа в 24 раза

При этом Бакиров отмечает, что в целом в июне произошло резкое восстановление внешней торговли. Хотя экспорта золота не было, но экспорт увеличился на 29,1% (2,1 миллиарда долларов), а импорт — на 71,6% (2,96 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.