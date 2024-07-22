В Екатеринбурге появятся новые улицы, сквер и парк

Осенью в Академическом районе появится новый сквер «Орнитолог», администрация Екатеринбурга приглашает местных жителей принять участие в благоустройстве. В Чкаловском районе реализуют «Уютный парк». Также появятся новые объекты в Железнодорожного районе: здесь построят две улицы (по ним пойдут трамваи) и еще две реконструируют — согласно Генеральному плану развития Екатеринбурга до 2045 года.
Общение с птицами.
Сквер «Орнитолог» будет открыт 1 октября на улице Цветоносной, около детсада № 8. Уже объявлен конкурс для поиска подрядчика, его планируют определить 25 июля.
Как сообщил портал Екатеринбург.рф, этот объект станет хорошим примером обустройства «карманного парка», опыт создания которых изучил глава города Алексей Орлов в ходе весеннего визита представителей столицы Урала в Китай.
Сквер был назван «Орнитолог», так как его инфраструктура способствует контакту горожан с местной орнитофауной. В этой локации установят птичью поилку птиц и два держателя для кормушек. Детям из садика и жителям расположенных поблизости домов предлагают принять участие в благоустройстве сквера и сделать кормушки своими руками.
Также в сквере высадят четыре ивы «Памяти Миндовского», 24 сосны обыкновенных, 18 ив Ледебура, 5 яблонь Недзвецкого и 210 кустов кизильника блестящего. Также засадят 130 квадратных метров колосняком песчаным и 101 квадратный метр — канареечником тростниковым.
Наличие воды, а также разнообразных деревьев и кустарников привлечет птиц, смогут наблюдать жители района. Также здесь создадут зоны отдыха, в них поставят восемь двусторонних скамеек и семь урн. Пять деревьев укроют решетками — для защиты ствола и штамба.
Уют на Ферганской.
В Екатеринбурге реализуется первый этап инициативного проекта «Уютный парк — обустройство дорожно-тропиночной сети парка “Камвольного комбината”. Уже начато асфальтирование пешеходных дорожек аллеи на улице Ферганской. На этот проект из городского бюджета было выделено 2,5 млн руб.
Вторым этапом благоустроят площадку с клумбами и спроектируют освещение аллеи. В середине сентября активные жители района снова направят соответствующую заявку на конкурс.
Инициативные проекты, отмечает портал Екатеринбург.рф, являются механизмом, предполагающим опрос жителей о целесообразности проекта, утверждение и согласование с гордумой. После всех процедур затраты включаются в проект городского бюджета.
Городская доля финансирования проектов может доходить до 70%. На реализацию инициативных проектов горожан в этом году из бюджета муниципалитета было выделено 25 миллионов. По решению конкурсной комиссии поддержку получили 11 проектов.
Построят новые улицы.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты межевания и планировки территории для расширения и модернизации улично-дорожной сети в Железнодорожном районе.
На площади около 22 гектаров планируется построить улицы Героев России и Беринга, а также реконструировать улицу Черепанова, переулок Выездной и часть улицы Стрелочников.
Сегодняшнюю улицу Героев России переделают и продлят, ее длина составит почти 1,6 километра. Она соединит Челюскинцев и Черепанова, пройдет параллельно Стрелочников. На этой магистральной дороге будет четыре полосы, по две в каждом направлении, между ними пройдет разделительная линия.
Также предполагается реконструкция улицы Черепанова на 1,5 километра. Здесь будет переложено дорожное полотно, появится разделительная полоса.
В горадминистрации отмечают, что разделительные полосы нужны для создания трамвайных путей. Новую ветку пустят по улицам Героев России, Черепанова и Готвальда.
Кроме этих работ будет на 620 метрах обустроена улица Беринга. Небольшая дорога соединит Челюскинцев и Черепанова, около пересечения с переулком Выездным. По этой дороге можно будет проехать с одной улицы на другую, минуя Стрелочников. Также в планах — реконструкция части улицы Стрелочников и переулка Выездного (на 130 и 320 метрах).