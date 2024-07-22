В Екатеринбурге появятся новые улицы, сквер и парк

Сквер был назван «Орнитолог», так как его инфраструктура способствует контакту горожан с местной орнитофауной. В этой локации установят птичью поилку птиц и два держателя для кормушек. Детям из садика и жителям расположенных поблизости домов предлагают принять участие в благоустройстве сквера и сделать кормушки своими руками.