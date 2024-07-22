Мероприятия по строительству канатной дороги исключат из генплана Перми

В краевом минимущества прокомментировали информацию о размещении канатной дороги в Перми, на территории от Речного вокзала до ул. 1905 года. В недавнем документе по изменению генплана города была указана «планируемая к размещению» канатная дорога. В минимущества пояснили, что канатная дорога как проект к размещению в данной территории отображается в генплане города с 2017 года.