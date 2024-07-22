Мероприятия по строительству канатной дороги исключат из генплана Перми

«Изменения в генплан, принятые постановлением правительства Пермского края 17 июля 2024 года, содержит лишь одно нововведение в отношении данной территории: это продление улицы Монастырской от Речного вокзала до ул. 1905 года. Пункт дополнен выполнением благоустройства проезжей части, устройством тротуаров, созданием условий для движения на велосипедах, посадкой деревьев», — подчеркнули в ведомстве. В министерстве добавили, что в скором времени из новой редакции схемы территориального планирования и генплана Перми канатная дорога будет исключена.
Ранее сообщалось, что правительство региона включило в список планируемых изменений генплана города возведение транспортной канатной дороги. Размещение объекта планировалось на отрезке от Речного вокзала до ул. 1905 года.
Пермские власти неоднократно задумывались о строительстве канатной дороги в краевом центре, но планы эти так ине реализовали. Этот объект предлагалось построить в рамках концессии. Объем инвестиций в него составлял в разные годы не менее 1 млрд руб. В частности в разное время канатную дорогу предлагалось возвести на маршрутах Пролетарка — Пермь 2 (группа компаний «Горимпекс»), ТРК «СпешиLove» — Пермь 2 (французская группа «Рома»).