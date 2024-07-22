На Красрабе возобновили движение трамваев

В мэрии Красноярска сообщили о завершении ремонта путей на Красрабе. Комиссия оформила акт, по которому пути признаны безопасными и пригодными для перевозки пассажиров. Трамваи 4, 5, 6 и 7 вернулись на свои прежние маршруты.
«Ремонт трамвайных путей на проспекте имени газеты “Красноярский рабочий” завершён. На участке 3,1 км от Предмостной площади до дома № 106 главного проспекта правобережья заменили старые рельсы и шпалы, уложили новый асфальт, обустроили остановки и др. Также специалисты проводили работы по обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии с проектом, утверждённым ГАИ, переносили несколько остановочных пунктов, переездов, обустроили новые пешеходные переходы и светофоры», — рассказывают в администрации.
Новые светофоры, как того требует ГОСТ, уточняют в мэрии, еще три дня будут работать в режиме «мигающий желтый». Это нужно, чтобы водители и пешеходы успели перестроиться. А нанесение новой разметки и асфальта завершат в течение недели.