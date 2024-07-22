Зеленый, современный сквер для детей и их родителей обустроят во Владивостоке

В районе Тобольской, 10, недалеко от кольца 3-й Рабочей вскоре появится уютный сквер для прогулок, игр и отдыха. Общественную территорию благоустроят по региональной программе «1000 дворов». Подрядчику, с которым уже заключен контракт, предстоит выполнить озеленение, установить малые архитектурные формы, сделать детскую площадку, спортивную и пешеходные зоны.
По сообщению специалистов МКУ «Зеленый Владивосток», подрядная организация высадит на общественной территории саженцы клена приречного, сосны обыкновенной и многолетнюю траву. Строителям предстоит также провести освещение вдоль всех пешеходных маршрутов. Согласно проекту, в сквере оборудую большую детскую площадку и событийную зону — около 700 квадратных метров. Здесь же появится пространство для занятий спортом. Для удобства гостей создадут открытую парковку. Сдать объект планируется до октября этого года.
Стоит также напомнить, что еще один сквер неподалеку оборудуют на Жигура, 2−6. Общественное пространство строят на месте старых трамвайных путей. Но это далеко не весь список объектов, которые приведут в порядок в этом году. «КП» уже подробно рассказывала, что сейчас ищут подрядчика для обустройства необычного сквера на Кирова, 116. В уголке с зелеными насаждениями можно будет прогуляться и послушать звуки природы с помощью специально установленного оборудования. Обновление парка по программе «1000 дворов» запланировано и на Ватутина, 26. А еще в этом строительном сезоне модернизируют общественное пространство на Тихвинской. Кстати, определить его будущий облик и внести свою лепту в проект может каждый. Опрос о благоустройстве парка доступен по ссылке.
Нельзя не упомянуть, что масштабные работы сейчас проводятся и в излюбленном месте отдыха гостей и жителей города — на набережной Спортивной гавани. Здесь по инициативе мэра Константина Шестакова на средства специального казначейского кредита в рамках мастер-плана реализуется второй этап благоустройства. Кстати, совсем недавно на набережной открылась новая детская площадка. Территория для развивающих игр расположена напротив спорткомплекса «Олимпиец». Создать интересный уголок для малышей помогли представители бизнес-сообщества города. Благодаря поддержке крупной компании появился и новый сквер рядом с центральной площадью.