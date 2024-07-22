Зеленый, современный сквер для детей и их родителей обустроят во Владивостоке

Стоит также напомнить, что еще один сквер неподалеку оборудуют на Жигура, 2−6. Общественное пространство строят на месте старых трамвайных путей. Но это далеко не весь список объектов, которые приведут в порядок в этом году. «КП» уже подробно рассказывала, что сейчас ищут подрядчика для обустройства необычного сквера на Кирова, 116. В уголке с зелеными насаждениями можно будет прогуляться и послушать звуки природы с помощью специально установленного оборудования. Обновление парка по программе «1000 дворов» запланировано и на Ватутина, 26. А еще в этом строительном сезоне модернизируют общественное пространство на Тихвинской. Кстати, определить его будущий облик и внести свою лепту в проект может каждый. Опрос о благоустройстве парка доступен по ссылке.