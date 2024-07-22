В Red Wings назвали причину задержек рейсов из аэропорта Кольцово

— С целью обеспечения безопасности полетов время вылета части рейсов, вылетающих сегодня из Екатеринбурга, скорректировано. Изменения в расписании вызваны ожиданием двух воздушных судов в Екатеринбурге и Самаре, на которых сейчас ведутся дополнительные технические работы, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Red Wings.