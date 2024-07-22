В Red Wings назвали причину задержек рейсов из аэропорта Кольцово

В Екатеринбурге 22 июля были задержаны сразу четыре рейса Red Wings. В авиакомпании назвали причины переноса времени вылета из аэропорта Кольцово.
— С целью обеспечения безопасности полетов время вылета части рейсов, вылетающих сегодня из Екатеринбурга, скорректировано. Изменения в расписании вызваны ожиданием двух воздушных судов в Екатеринбурге и Самаре, на которых сейчас ведутся дополнительные технические работы, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Red Wings.
В авиакомпании добавили, что пассажиров оперативно оповещают о задержках. Red Wings приносит извинения за доставленные неудобства.
Напомним, 22 июля четыре рейса авиакомпании Red Wings были задержаны. Речь идет о таких направлениях, как Сургут, Кемерово, Самара и Астана. В пресс-службе Кольцово сообщили, что задержки не связаны с работой аэропорта. В Уральской транспортной прокуратуре пояснили, что рейс до Сургута задержан из-за позднего прибытия воздушного судна.