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В Татарстане 251 многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу

Из них в 166 объектах проживают люди.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане 251 многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Из них в 166 объектах проживают люди. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По словам Кошелева, только в 195 аварийных домах осуществляется профессиональная эксплуатация управляющими организациями. Таких УК в республике насчитывается 27 штук.

Как отметил спикер, они с коллегами внесли на рассмотрение парламента законопроект о гарантирующих управляющих компаниях, которые по решению субъектов России будут обслуживать аварийные дома. Соответствующий законопроект позволит осуществить управление объектами по решению регионального органа исполнительной власти управляющей организацией.

Напомним, в Казани власти изымут два аварийных дома для муниципальных нужд. Они расположены на улицах Некрасова и Авангардной.

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