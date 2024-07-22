В Татарстане 251 многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу. Из них в 166 объектах проживают люди. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
По словам Кошелева, только в 195 аварийных домах осуществляется профессиональная эксплуатация управляющими организациями. Таких УК в республике насчитывается 27 штук.
Как отметил спикер, они с коллегами внесли на рассмотрение парламента законопроект о гарантирующих управляющих компаниях, которые по решению субъектов России будут обслуживать аварийные дома. Соответствующий законопроект позволит осуществить управление объектами по решению регионального органа исполнительной власти управляющей организацией.
Напомним, в Казани власти изымут два аварийных дома для муниципальных нужд. Они расположены на улицах Некрасова и Авангардной.