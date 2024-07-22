В омских магазинах нашли фальшивую молочную продукцию

Омский Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки предприятий, занимающихся производством и продажей молочной продукции. За первое полугодие этого года ведомство посетило 164 компании.
Так, 4,5% проб продуктов не соответствовали качеству, а 1,3% — оказались фальсификатом. За год количество молочной продукции, несоответствующей по качеству, выросло с 1,7% до 8,3%. Кроме того, в 3,5% проб продуктов выявили нарушения по микробиологическим показателям.
Роспотребнадзор по Омской области изъял из продажи 3,74 тонны некачественной молочки.
Ранее сообщалось об изменениях цен на квартиры в омских новостройках. Омск вошёл в топ-5 крупных городов по росту стоимости на первичном рынке жилья. В пятёрку также вошли Казань, Челябинск, Нижний Новгород и Уфа. Список состоит из 16 городов-миллионников. При этом последнее место занимает Москва. Стоимость квартир в новостройках столицы за год выросла на 13,6% до 499,1 тысячи рублей.