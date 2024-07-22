Мэрия закупает паркоматы для расширения платных парковок в Екатеринбурге

Ранее городские власти увеличили плату за парковку с 30 до 50 рублей в час. Тарифы на парковку в городе не меняли с момента запуска платных парковочных зон в 2014 году. В начале мая мэр Екатеринбурга утвердил правила работы платных парковок. Так, водителям запрещено закрывать номера машин во время стоянки. За сокрытие номера предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей. В целом городские власти планируют увеличить число платных парковочных мест в Екатеринбурге с нынешних 3 тыс. до 17 тыс.