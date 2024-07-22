Некоторые банковские карты не будут работать в Беларуси 28 июля

Согласно информации, 28 июля будут проводиться технологические работы, связанные с миграцией оборудования центра. По указанной причине, в период с 00.00 до 02.00, а также с 07.00 до 12.00 вероятные некоторые кратковременные прерывания (речь идет про продолжительности до 15 минут) в работе карт банков, которые пользуются услугами организации. Говорится, что банковские карты могут некорректно работать при проведении операций в торговых сетях, в банкоматах, пунктах выдачи наличных денег.