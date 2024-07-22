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К концу 2024 года шиномонтажки в Перми должны привести к единому внешнему виду

Соответствующее постановление было принято еще в 2023 году.

В Перми владельцы шиномонтажных павильонов должны привести свои точки в единый внешний вид до конца 2024 года, в соответствии с Правилами благоустройства территории города. Соответствующее постановление приняли еще в конце 2023 года. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

На визуальном материале, размещенном администрацией на сайте, указано, что шиномонтажные павильоны должны быть выполнены в едином стиле: дана примерная цветовая гамма, декоративные элементы, их размеры и т. д.