К концу 2024 года шиномонтажки в Перми должны привести к единому внешнему виду

В Перми владельцы шиномонтажных павильонов должны привести свои точки в единый внешний вид до конца 2024 года, в соответствии с Правилами благоустройства территории города. Соответствующее постановление приняли еще в конце 2023 года. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе городской администрации.