Проект капремонта Комсомольского моста в Омске прошёл госэкспертизу

Перестроят и маршруты общественного транспорта. На время ремонта движение для автомобилистов и пешеходов закроют. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, чтобы избежать проблем на дорогах, в следующем году состоится математическое моделирование всех ключевых дорог и перекрёстков.