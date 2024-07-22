Проект капремонта Комсомольского моста в Омске прошёл госэкспертизу

Сегодня, 22 июля, проект капремонта Комсомольского моста получил положительное заключение государственной экспертизы. Согласно документу, проект разработали компании «Прима Сервис — проектирование и промышленная безопасность» из Подмосковья, АО «Сибнит» из Новосибирска, «Торговый дом “Небесный свет” из Тюмени и ООО “Интермост” из Москвы.
Ранее положительное заключение экспертизы получила техническая часть проекта. Ремонтировать Комсомольский мост будут в течение года — с октября 2025 года до октября 2026-го. Такие сроки связаны с окном для переустройства тепловых сетей.
Перестроят и маршруты общественного транспорта. На время ремонта движение для автомобилистов и пешеходов закроют. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, чтобы избежать проблем на дорогах, в следующем году состоится математическое моделирование всех ключевых дорог и перекрёстков.
Отмечается, что на ремонт объекта будет направлено около 1,2 млрд рублей.