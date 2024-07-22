В Екатеринбурге бастующие курьеры Ozon встретились с руководством

В Екатеринбурге курьеры Ozon встретились с руководством логистики. Сотрудникам пообещали дополнительные выплаты на время нормализации сроков. В компании опровергли информацию о бунте сотрудников.
— Сейчас доставка Ozon в Екатеринбурге работает полноценно, все курьеры отправились развозить покупки. Заказы, которые задержались вчера в доставке, доедут клиентам в ближайшие дни, — рассказали «КП-Екатеринбург» в компании.
По информации Ozon, в Свердловской области работала доставка. Небольшая часть курьеров обратилась к руководителям складов. У них были вопросы насчет выдачи им заказов.
Представители компании заявили, что в регионе не хватает складского персонала. В связи с этим операции проходят медленнее. Для того, чтобы ускорить процессы, привлекаются новые сотрудники.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 21 июля 70 курьеров отказались выходить в рейсы и припарковали машины на складе в ожидании московского руководства. Сотрудники были недовольны условиями труда.