К 2030 году по программе КРТ на Уктусе построят ЖК с детским садом

В администрации Екатеринбурга в рамках программы КРТ утвердили проект по межеванию территории на улице Кварцевой. На месте построят жилой дом со встроенным детским садом. Общая площадь будет составлять 23 тысячи квадратных метров. Возле здания построят парковку на 80 машин, а всего в здании смогут поселиться 665 человек. Проект планируют реализовать в период с 2025 по 2030 год.
— Главной особенностью нового дома станет встроенный детский сад. Он расположится на первом этаже жилого комплекса. В нем смогут заниматься 100 ребят. Дополнительно строители обустроят внутриквартальные проезды, — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Отметим, что строительство здания осуществляется в рамках программы «Комплексное развитие территорий». Среди прочего, программа КРТ подразумевает под собой возведение высотных домов на месте старых бараков.