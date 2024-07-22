Доплата за инвалидность? Кто имеет право на получение второй пенсии

К размеру страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата, которая в отличие от страховой пенсии определяется в твёрдой сумме. С 01.01.2024 у большинства получателей страховых пенсий по старости фиксированная выплата составляет 8134 рубля 88 копеек. Вместе с тем, размер фиксированной выплаты у может изменяться в зависимости от категории получателей пенсии. Например, южноуральцам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами 1 группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100 процентам её размера (16269 рублей 76 копеек).