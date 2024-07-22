Доплата за инвалидность? Кто имеет право на получение второй пенсии

Корреспондент chel.aif.ru обратился в отделение Социального фонда по Челябинской области за разъяснениями. Итак, как начисляются пенсионные выплаты при наличии группы инвалидности? На вопросы отвечает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Челябинской области.
Положена ли законодательством какая-то дополнительная выплата пенсионерам по старости с инвалидностью?
К размеру страховой пенсии устанавливается фиксированная выплата, которая в отличие от страховой пенсии определяется в твёрдой сумме. С 01.01.2024 у большинства получателей страховых пенсий по старости фиксированная выплата составляет 8134 рубля 88 копеек. Вместе с тем, размер фиксированной выплаты у может изменяться в зависимости от категории получателей пенсии. Например, южноуральцам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами 1 группы, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в сумме, равной 100 процентам её размера (16269 рублей 76 копеек).
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с 01.01.2024 составляет для граждан с инвалидностью:
- 1 группы — 16269 рублей 76 копеек;
- 2 группы — 8134 рубля 88 копеек;
- 3 группы — 4067 рубля 44 копейки.
Законодательством предоставлено право на получение одновременно двух пенсий (страховой пенсии и государственной) только отдельным категориям граждан, например, гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях, участникам Великой Отечественной войны (пункт 3 статьи 3 Закона № 166-ФЗ).
Остальным гражданам Отделением СФР по Челябинской области устанавливается одна пенсия по их выбору (наиболее выгодная для пенсионера).
Какие пенсионные положены от СФР по инвалидности 1, 2, 3 групп? Если человек достиг пенсионного возраста, и, если нет, есть ли разница?
Лицам, признанным инвалидами независимо от возраста, дополнительно положена другая социальная выплата — ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она устанавливается гражданам в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в беззаявительном порядке. Размер выплаты определяется в зависимости от группы инвалидности и никак не зависит от размера пенсии.
Размер ЕДВ состоит из двух частей — одна часть устанавливается в твёрдом размере в зависимости от группы инвалидности, вторая часть может направляться на финансирование предоставления гражданину с инвалидностью набора социальных услуг (далее — НСУ) в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее — Закон № 178-ФЗ).
Отделение СФР по Челябинской области напоминает, что в состав НСУ включаются услуги:
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Жители региона с инвалидностью имеют право выбора — получать услуги в натуральном выражении или получать эти услуги в денежном выражении. При этом отказаться от получения НСУ в натуральном виде можно как полностью (от всех), так и от любой из частей.
С 01.02.2024 размер ЕДВ составляет для граждан с инвалидностью 1 группы — 3746,34 ₽, 2 группы — 2224,28 ₽, 3 группы — 1465,65 ₽ Стоимость всего набора НСУ — 1578,50 ₽, из них на лекарственное обеспечение — 1215,80 ₽, на путёвки на санаторно-курортное лечение — 188,08 ₽, на бесплатный проезд — 174,62 ₽
В конкретном случае Борис Иванович ссылается на отказ якобы из-за его большой пенсии по старости, как она влияет на допвыплаты?
Борис Иванович является получателем досрочной страховой пенсии по старости с 2002 года. С 2023 года ему установлена 3 группа инвалидности. Учитывая, что выплата одновременно двух пенсий — страховой по старости и страховой по инвалидности законодательством не предусмотрена, размер пенсии Бориса Ивановича остался прежним, с ранее установленным размером фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости 8134 рубля 88 копеек.
Так как в случае Бориса Ивановича установление 3 группы инвалидности на размер уже получаемой пенсии не влияет. Вместе с тем, к выплачиваемой пенсии Отделение СФР по Челябинской области автоматически назначило ему и выплачивает ежемесячную денежную выплату по категории «инвалид 3 группы».
В настоящее время Отделение СФР по Челябинской области предоставляет в полном объеме все положенные социальные выплаты по линии ведомства для Бориса Ивановича: страховую пенсию по старости, в том числе фиксированная выплата, социальные выплаты (ЕДВ)
В случае, если Борису Ивановичу необходима личная консультация специалистов Отделения СФР по Челябинской области, он может обратиться любым удобным способом в ближайшую клиентскую службу ОСФР по Челябинской области.