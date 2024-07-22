Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 22 июля

Доллар стал дешевле на Br0,0161 — его курс составил Br3,1549.



Курс юаня стал ниже на Br0,0022 и составил Br4,3679 за 10 юаней.



Курс российского рубля снизился на Br0,0091 и составил Br3,5835 за 100 российских рублей.