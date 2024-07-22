Доллар стал дешевле на Br0,0161 — его курс составил Br3,1549.
Курс юаня стал ниже на Br0,0022 и составил Br4,3679 за 10 юаней.
Курс российского рубля снизился на Br0,0091 и составил Br3,5835 за 100 российских рублей.
Белорусский рубль укрепился к основным валютам на торгах 22 июля
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский рубль на торгах 22 июля укрепился к основным валютам. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дешевле на Br0,0161 — его курс составил Br3,1549.