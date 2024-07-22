На сколько подорожали квартиры в Минске за II квартал

Заметнее всего увеличились цены на трехкомнатные квартиры — рост на 7%. Связано это с тем, что 40% продаж зафиксировали в малоэтажном жилом комплексе на ул. С. Есенина, где стоимость квартир была выше среднего уровня рынка.
Цена на однокомнатные квартиры увеличились на 3%, а на двухкомнатные — на 5%.
По данным Госкомимущества, доля сделок на первичном рынке составила 11%, что соответствует предыдущим показателям. Средняя цена за «вторичку» увеличилась и превысила $1600 за квадрат для однокомнатных квартир.
Больше всего квартир по-прежнему покупают во Фрунзенском и Октябрьском районе. Также рост сделок отмечен в Первомайском районе.
Дороже всего в Минске в II квартале продали пятикомнатную квартиру площадью 176,7 квадратов на ул. Захарова: за нее заплатили $518 тыс. в эквиваленте. Самая дорогая по цене квадратного метра сделка второй квартал подряд зафиксирована на ул. Ратомской — $3 770 в эквиваленте.
Госкомимущество не предполагает снижения цен на квартиры в Минске в ближайшее время.
Раннее стало известно, что с января по июнь в Беларуси было построено 18,3 тысяч. новых квартир. При этом в июне — 5,6 тыс., что стало рекордом в этом году. В Минске с начала года построили 240 тыс. кв. м жилья.