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На сколько подорожали квартиры в Минске за II квартал

В II квартале стоимость жилья в столице продолжила расти. Об этом пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Государственный комитет по имуществу. ﻿

Источник: РИА "Новости"

Заметнее всего увеличились цены на трехкомнатные квартиры — рост на 7%. Связано это с тем, что 40% продаж зафиксировали в малоэтажном жилом комплексе на ул. С. Есенина, где стоимость квартир была выше среднего уровня рынка.

Цена на однокомнатные квартиры увеличились на 3%, а на двухкомнатные — на 5%.

По данным Госкомимущества, доля сделок на первичном рынке составила 11%, что соответствует предыдущим показателям. Средняя цена за «вторичку» увеличилась и превысила $1600 за квадрат для однокомнатных квартир.

Больше всего квартир по-прежнему покупают во Фрунзенском и Октябрьском районе. Также рост сделок отмечен в Первомайском районе.

Дороже всего в Минске в II квартале продали пятикомнатную квартиру площадью 176,7 квадратов на ул. Захарова: за нее заплатили $518 тыс. в эквиваленте. Самая дорогая по цене квадратного метра сделка второй квартал подряд зафиксирована на ул. Ратомской — $3 770 в эквиваленте.

Госкомимущество не предполагает снижения цен на квартиры в Минске в ближайшее время.

Раннее стало известно, что с января по июнь в Беларуси было построено 18,3 тысяч. новых квартир. При этом в июне — 5,6 тыс., что стало рекордом в этом году. В Минске с начала года построили 240 тыс. кв. м жилья.

недвижимость