Эксперты из Японии обследуют гидротехнические сооружения в регионах Казахстана

«Хочу поблагодарить японскую сторону за содействие. Во время паводков наши гидротехнические сооружения справились с пропуском большого объёма воды, избежав каких-либо аварий. Чтобы обеспечить стабильную работу этих объектов в будущем, нам нужно внимательно изучить их состояние, определить возможные уязвимости и заранее принять меры по их устранению», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.