Комитет по развитию конкуренции обязал бутик выплатить штраф за рекламу с Озодбеком Назарбековым

По данным комитета, бутик нарушил статью 16 закона «О рекламе» — запрет указывать в рекламе, что товары одобрены государственными органами или их должностными лицами. Магазин должен выплатить штраф, устранить нарушение и не повторять его в будущем.
При этом специалисты не обнаружили признаков того, что Озодбек Назарбеков участвовал в рекламе в качестве рекламодателя или ее составителя. Также он не распространял рекламу через свои личные социальные сети и другие каналы, в его действиях не усмотрели участия в обороте рекламы.