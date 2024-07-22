Комитет по развитию конкуренции обязал бутик выплатить штраф за рекламу с Озодбеком Назарбековым

При этом специалисты не обнаружили признаков того, что Озодбек Назарбеков участвовал в рекламе в качестве рекламодателя или ее составителя. Также он не распространял рекламу через свои личные социальные сети и другие каналы, в его действиях не усмотрели участия в обороте рекламы.