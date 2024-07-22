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Комитет по развитию конкуренции обязал бутик выплатить штраф за рекламу с Озодбеком Назарбековым

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей возбудил дело на магазин одежды Kingsman, который снял рекламу с участием министра культуры Озодбеком Назарбековым, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По данным комитета, бутик нарушил статью 16 закона «О рекламе» — запрет указывать в рекламе, что товары одобрены государственными органами или их должностными лицами. Магазин должен выплатить штраф, устранить нарушение и не повторять его в будущем.

При этом специалисты не обнаружили признаков того, что Озодбек Назарбеков участвовал в рекламе в качестве рекламодателя или ее составителя. Также он не распространял рекламу через свои личные социальные сети и другие каналы, в его действиях не усмотрели участия в обороте рекламы.

штрафы