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Крупный омский завод ищет больше 200 сотрудников на зарплату до 145 тысяч рублей

В Омске в минувшую пятницу, 19 июля 2024 года, прошла еженедельная ярмарка вакансий, ключевым работодателем которой стал крупный омский завод — ОДК «Омское моторостроительное объединение им. Баранова».

По информации омской Службы занятости, на предприятии отрыто 214 различных вакансий с зарплатами от 45 тысяч до 145 тысяч рублей.

Примечательно, что предприятие дает будущим сотрудникам возможность пройти обучение на базе имеющегося профессионального образования.

Напомним, как ранее сообщал «СуперОмск», на заводе имени Баранова ищут наладчиков, фрезеровщиков, токарей, слесарей, инженеров, шлифовщиков, оператора станков и других специалистов. Полную информацию по вакансиям можно найти на портале «Работа России».

занятость