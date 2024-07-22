В Пермь приехала заключительная партия новых трамваев

В Пермь прибыла заключительная партия трамваев. Планировалось, что последние 6 штук привезут в город только в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края.
«На данный момент в краевую столицу прибыли все 44 трамвая. В 2022 году наш регион стал участником программы “Безопасные качественные дороги”. Сейчас трамваи будут проходить обкатку и техническую проверку и уже скоро выйдут на маршруты» — прокомментировал глава Прикамья.
Напомним, что новые вагоны оснащены кондиционерами, USB-зарядками для телефонов, медиа-панелями и кнопками адресного открывания двери. Более того, обновленный транспорт предназначен для удобного пользования маломобильной категорией пассажиров. Вагоны полностью низкопольные, а также оборудованы откидными аппарелями и кнопками вызова водителя.