В Пермь приехала заключительная партия новых трамваев

«На данный момент в краевую столицу прибыли все 44 трамвая. В 2022 году наш регион стал участником программы “Безопасные качественные дороги”. Сейчас трамваи будут проходить обкатку и техническую проверку и уже скоро выйдут на маршруты» — прокомментировал глава Прикамья.