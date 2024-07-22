Экспорт подсолнечного масла из Молдовы в первой половине года резко сократился

«Наибольшее количество масла было продано с июля 2023 года по март 2024 года, но апрель, май и июнь 2024 года были относительно слабыми: было экспортировано всего 4,6 тысячи тонн, что в 12 раз меньше, чем в прошлом году», — отмечает источник.