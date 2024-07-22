Экспорт подсолнечного масла из Молдовы в первой половине года резко сократился

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Специалисты отмечают резкое сокращение экспорта подсолнечного масла из Республики Молдова в первой половине 2024 года.
Так, проведенный Ассоциацией экспортеров и импортеров сельскохозяйственной продукции и зерновых Agrocereale анализ показывает, что из Молдовы в январе-июне 2024 года было экспортировано 68,3 тысячи тонн подсолнечного масла, что на 45% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В 2023/2024 годах экспорт составил 191,7 тысячи тонн, что на 16,6% меньше, чем в предыдущем сезоне.
«Наибольшее количество масла было продано с июля 2023 года по март 2024 года, но апрель, май и июнь 2024 года были относительно слабыми: было экспортировано всего 4,6 тысячи тонн, что в 12 раз меньше, чем в прошлом году», — отмечает источник.
Упала и цена реализации — с 17,61 лея за килограмм в 2023 году до 14,82 лея за килограмм в текущем.
Значительно изменились и направления экспорта. Если в 2023 году абсолютным лидером была Румыния, куда экспортировалось 196,4 тысячи тонн подсолнечного масла, то в первом полугодии текущего года основным направлением стал Египет (19,1 тысячи тонн), Испания (12 тысяч тонн). А Румыния (11,6 тысячи тонн) переместилась на третье место. Четвертое заняла Италия (6 тысяч тонн).