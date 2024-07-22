В Казахстане продлят запрет для праворульных авто

Напомним, временный запрет на ввоз праворульных авто в виде конструкторов ввели в Казахстане в январе этого года. Тогда его тоже ввели на 6 месяцев. Отметим, что с 2007 года в Казахстане запрещена регистрация праворульных автомобилей, но их эксплуатация не запрещена.