В Казахстане продлят запрет для праворульных авто

Проект документа находится на публичном обсуждении, передает Tengri Auto.
Проект приказа министра промышленности и строительства опубликован на сайте «Открытые НПА», публичное обсуждение продлится до 2 августа.
«Ввести запрет на ввоз легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев», — говорится в проекте документа.
Напомним, временный запрет на ввоз праворульных авто в виде конструкторов ввели в Казахстане в январе этого года. Тогда его тоже ввели на 6 месяцев. Отметим, что с 2007 года в Казахстане запрещена регистрация праворульных автомобилей, но их эксплуатация не запрещена.
В декабре 2022 года стало известно, что на казахстанский учет можно будет поставить иностранные праворульные автомобили, которые пересекли границу до 1 сентября 2022 года. Процедура легализации иностранных авто длилась до 1 июля этого года.