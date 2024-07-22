«Молдовагаз» в августе закупит газ у Energocom

КИШИНЕВ, 22 июл — РИА Новости. В Молдавии компания «Молдовагаз» продолжит закупку природного газа посредством торговой площадки BRM East Energy, по итогам аукциона на которой поставщиком газа для предприятия станет Energocom, объем топлива составит 16,5 миллиона кубометров, сообщила в понедельник пресс-служба предприятия.
С декабря 2022 года «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами.
«Согласно итогам прошедшего 19 июля аукциона, поставщиком газа для АО “Молдовагаз” в августе 2024 является АО Energocom. Контракт между сторонами предусматривает объем природного газа в размере 175 560 МВтч, что эквивалентно примерно 16,5 миллиона кубометров».
Цена на поставки будет установлена 31 июля, в соответствии с ценовой формулой, привязанной к индексу TTF front month. Точная цена будет опубликована 1 августа.
В июле закупочная цена на газ составила 366,34 евро за тысячу кубометров (без НДС).