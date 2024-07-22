Минские строители отправились на помощь в пострадавшие от стихии районы Гомельской области

Они примут участие в восстановлении населенных пунктов и инфраструктуры.



Ликвидировать последствия стихии и собрать урожай. В регионах кипит работа (обновляется)

«Сформированы 50 бригад из представителей трестов № 1, 4, 35, МАПИДа и “Минскремстроя”. С собой они захватили самое необходимое из инструмента и механизмов, чтобы оперативно приступить к работам по восстановлению жилых и общественных зданий», — рассказали в объединении.



В том числе на Гомельщину поехали работники, которые сами являются уроженцами этих мест, чтобы помочь преодолеть последствия разгула непогоды.



Как сообщалось, тема ликвидации последствий разгула стихии 14 июля остается на постоянном контроле Президента Александра Лукашенко. По этой теме обсужден блок вопросов на селекторном совещании 19 июля.