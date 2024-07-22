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Казахстан намерен занять у МБРР 13 млрд йен

Средства инвестируют в обеспечение сел интернет-связью.

Правительство Казахстана планирует оформить кредит в Международном банке реконструкции и развития на сумму 13 млрд японских йен для проведения интернета в сельских районах, сообщает Kazinform.

Ранее министерство финансов разработало проект постановления правительства по указу Президента о займе. Публичное обсуждение проекта на сайте «Открытые НПА» завершилось 12 июля.

В пояснительной записке к указу президента говорится, что целью проекта является обеспечение доступа жителей сельских населённых пунктов к высококачественной и устойчивой к изменению климата инфраструктуре широкополосной связи в необслуживаемых и недостаточно обслуживаемых районах Казахстана.

Заем МБРР на сумму 13,08 млрд японских йен предоставляется Казахстану со сроком погашения на 12 лет, включая 4-летний льготный период.

Ставка вознаграждения составляет TONA + переменный спред, единовременная комиссия — 0,25% от суммы займа, а комиссия за резервирование — 0,25% годовых на неосвоенный остаток средств займа.

Обслуживание и погашение займа будет осуществляться Министерством финансов РК за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с условиями соглашения о займе.