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Курс доллара заметно снизился в Казахстане

Курс доллара по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился более чем на пять тенге и составил 473,16 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 477 тенге, Алматы — 475,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов — 515,5 тенге, российского рубля — 5,39 тенге, китайского юаня — 64,86 тенге.

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