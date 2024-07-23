Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на вторник 23 июля 2024

В Национальном банке Беларуси еще раз сократили курс доллара, курс евро и курс российского рубля с начала недели. Снижены курсы основных валют на 23 июля 2024, вторник.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге Нацбанк определил сниженные новые курсы валют на 23 июля, вторник: 1 доллар США равен 3,1549 рубля, 1 евро — 3,4348 BYN, 100 российских рублей — 3,5835 белорусского рубля.
Таким образом, на 23 июля 2024 курсы трех основных валют скорректированы в сторону уменьшения в сравнении с установленными накануне курсами. Заметнее всего снизился курс доллара. Относительно установленных на понедельник, 22 июля, валютных курсов после снижения курс: 1 доллара США потерял 0,0161 белрубля, 1 евро стал легче на 0,0148 белрубля, а 100 российских рублей — 0,0091 белрубля.