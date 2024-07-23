Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на вторник 23 июля 2024

Таким образом, на 23 июля 2024 курсы трех основных валют скорректированы в сторону уменьшения в сравнении с установленными накануне курсами. Заметнее всего снизился курс доллара. Относительно установленных на понедельник, 22 июля, валютных курсов после снижения курс: 1 доллара США потерял 0,0161 белрубля, 1 евро стал легче на 0,0148 белрубля, а 100 российских рублей — 0,0091 белрубля.