Росалкогольтабакконтроль: Санкции поспособствовали росту производства алкоголя

Нам надо посмотреть, насколько качественная продукция продается в рознице. Пока понятно только, что мы приходим в магазин, делаем закупку определенной продукции, но никакие административные действия в этом магазине не проводим. Ведь если продукция прошла через ЕГАИС, какие претензии к торговой точке? А вот если по результатам закупки и дальнейшей проверки спиртного напитка мы выявим нарушения, тогда идем с проверкой к производителю этого алкогольного напитка и то не сразу, а после согласования в прокуратуре.