Росалкогольтабакконтроль: Санкции поспособствовали росту производства алкоголя

Импорт алкоголя растет, но теперь спиртного завозят больше из дружественных стран. При этом рост потребления в России не значит, что люди стали пить больше. От введения лицензирования табачной отрасли уже заметен эффект — рынок обеляется, и налоговые поступления растут. Но, помимо лицензий для производителей и импортеров, такая же мера борьбы с нелегальным рынком нужна и для точек продаж табачной продукции, как это есть в алкоголе. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин.
В чем причины такого существенного роста производства и продаж алкоголя, который наблюдается с начала этого года?
Игорь Алешин: С производством тихих, игристых вин все понятно: в мае повысились акцизы — и производители постарались до этого момента выпустить продукцию по максимуму. Кроме того, в определенной степени способствуют санкции: отечественные производители расширяют свои линейки, замещая ушедший импорт.
Розничные продажи, действительно, растут. Но растут понемногу: если в 2019 году легально потреблялось по 6,1 литра в год на душу населения, в 2020 году — 6,2 литра, в 2021 году — 6,3 литра, в 2022 году — 6,4 литра, в 2023 году — 6,5 литра. Но вместе с тем, по данным Минздрава, потребление алкоголя постепенно снижается. И в этом нет противоречий.
Такие показатели говорят о легализации рынка: все принимаемые законы, ограничения дают положительный эффект. Люди не пьют больше — они просто стали покупать легальный, учтенный алкоголь. Уже в пандемию потребители реже стали покупать в сомнительных точках нелегальную продукцию. Потом сказались массовые отравления метанолом. Плюс рост доходов. Рисковать здоровьем или даже жизнью из-за нескольких сотен рублей мало кому захочется.
Что происходит с импортом алкоголя в 2024 году? Наблюдаете ли вы рост/снижение поставок из недружественных стран? Везут ли к нам дорогой западный алкоголь?
Игорь Алешин: В этом году импорт алкогольной продукции продолжает восстанавливаться. По первому полугодию импорт вырос на 2% и превысил 48 миллионов декалитров. Прирост 961 тысяча дал. При этом мы видим тенденцию замещения импорта — меньше завозим из недружественных стран и больше из дружественных. Например, вместо виски из Шотландии стали больше поставлять из Индии, вместо французского вина — грузинское.
Дорогой европейский алкоголь тоже присутствует в наших магазинах. Но это нишевый продукт, у него свой потребитель, который готов платить за него большие деньги. Мы не чиним препятствий его импорту в Россию. В отличие от тех стран, кто вводит санкции на российский алкоголь. Экспорт нашего спиртного продолжает сокращаться: хотя отечественные производители ищут новые рынки сбыта, сделать это не так-то просто — везде жесткая конкуренция.
Проблема еще в том, что раньше, во времена СССР, существовала централизованная организация, которая занималась экспортом алкоголя, и имела сильные лоббистские возможности. Теперь же каждый производитель сам кузнец своего счастья.
Правительство разрешило Росалкогольтабакконтролю проводить выборочные проверки алкоголя отдельных производителей или импортеров в розничных магазинах. Проводились ли уже такие проверки? Что они показали?
Игорь Алешин: Право мы такое получили. Документы, регламентирующие эти проверки (как, в каких магазинах они должны проходить, в каких случаях мы выходим на проверку и т.д.), находятся на согласовании с Минфином и другими ведомствами. Задача — усилить контроль, но при этом не перегнуть палку, защитить добросовестный бизнес.
Нам надо посмотреть, насколько качественная продукция продается в рознице. Пока понятно только, что мы приходим в магазин, делаем закупку определенной продукции, но никакие административные действия в этом магазине не проводим. Ведь если продукция прошла через ЕГАИС, какие претензии к торговой точке? А вот если по результатам закупки и дальнейшей проверки спиртного напитка мы выявим нарушения, тогда идем с проверкой к производителю этого алкогольного напитка и то не сразу, а после согласования в прокуратуре.
Росалкогольтабакконтроль подает в суды на отдельных пивоваров. В чем причины? Что изменилось с введением реестра пивоваров? Что выявили ваши проверки?
Игорь Алешин: В суды мы подаем за нарушение обязательных требований. Мы должны проверить производителей пива и пивных напитков, включенных в реестр, на соответствие всем указанным параметрам — например, совпадают ли реальные и заявленные мощности, находится ли оборудование и помещение в собственности и т.д. Если есть нарушения, мы через суд добиваемся исключения из реестра.
В основном, такие нарушения мы находим у средних или мелких предприятий, которые халатно отнеслись к новой форме контроля. Но пока никто из реестра не исключен, все судебные процессы еще идут. Кроме того, у нас нет задачи исключить из реестра — если предприятия приведут в порядок дела в ходе судебного процесса, думаю, суд пойдет навстречу бизнесу.
Как известно, «несоложенки» (непророщенного сырья) в пиве должно быть не более 20%. Каким образом контролируется эта норма? Как вы оцениваете долю пива на рынке, которая называется пивом, но не соответствует этим требованиям?
Игорь Алешин: Производители обязаны соблюдать ГОСТ, где эти параметры прописаны. Оценить долю такой насоложенной продукции пока сложно. Но для контроля за выполнением этих норм мы разработали и аккредитовали методику, которая позволяет определять, какой процент в пиве соложенных продуктов. До конца года рассчитываем начать проверку пивоваров на соблюдение этих параметров.
Эксперимент по маркировке иностранного алкоголя на территории России был продлен до 31 мая 2026 года. Зачем он нужен?
Игорь Алешин: В эксперименте участвуют 35 таможенных складов и складов временного хранения в 11 регионах. В эксперименте задействовано более 75% импортеров. Задача — подготовить площадку, отработать технически сам процесс, создать условия для бизнеса для полного переноса маркировки импортного алкоголя на территорию РФ. Госдума и Совет Федерации эту идею поддерживают.
Сколько производителей табачной продукции подали заявки на лицензирование? Сколько лицензировано? Что показал аудит этой отрасли?
Игорь Алешин: Всего лицензировалось 225 участников рынка, из которых 190 производителей, остальные импортеры. При этом мы уже наблюдаем эффект от введения лицензирования в табачной отрасли: есть рост производства, есть рост поступлений акцизов (в том числе в вейпах). Рынок обеляется. Ведь если вдруг выяснится, что производство осуществляется на незарегистрированном оборудовании, можно лишиться лицензии. Производителям такие риски не нужны.
Ситуацию в традиционных сигаретах поправить проще, чем в вейпах. Уже потому, что продаются они в основном в тех магазинах, которые имеют лицензию на продажу алкоголя. Нелегальной продукции там не найдешь. Заниматься продажей нелегального алкоголя или табака такие крупные игроки рынка не будут — себе дороже.
Вообще вопрос контроля табачной розницы один из важнейших. Мы предлагаем ввести лицензирование точек продаж по аналогии с алкоголем. Чтобы этот вопрос точно так же курировали органы власти субъектов Российской Федерации. Это обеспечит дополнительные доходы бюджету, и сразу же сократит долю нелегального табака на рынке.