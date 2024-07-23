В Новосибирске оштрафован перевозчик, использующий уставших водителей

По информации прокуратуры, такие нарушения могут угрожать жизни и здоровью как пассажиров, так и самих водителей. Руководитель предприятия был привлечен к ответственности за нарушение государственных нормативных требований охраны труда. Ему назначили штраф в размере 16 тысяч рублей.