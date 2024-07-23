В Новосибирске оштрафован перевозчик, использующий уставших водителей

В ходе проверки было установлено, что рабочее время водителей маршрутных автобусов превышает допустимые нормы, что приводит к недостатку времени для отдыха и создает угрозу безопасности дорожного движения.
По информации прокуратуры, такие нарушения могут угрожать жизни и здоровью как пассажиров, так и самих водителей. Руководитель предприятия был привлечен к ответственности за нарушение государственных нормативных требований охраны труда. Ему назначили штраф в размере 16 тысяч рублей.
После вмешательства прокуратуры все выявленные нарушения на предприятии были устранены.