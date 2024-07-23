Предприниматели в Хабаровске могут получить субсидии

Компенсация расходов предоставляется на открытие бизнеса, оплату электроэнергии, поставку пищевых продуктов собственного производства в другие регионы и за рубеж, приобретение основных средств, а также на социальные предприятия для обеспечения занятости отдельных категорий людей. Суммы субсидий варьируются от 100 до 250 тысяч рублей в зависимости от направления.