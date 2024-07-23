Предприниматели в Хабаровске могут получить субсидии

В Хабаровске действует муниципальная программа поддержки бизнеса, в рамках которой предприниматели могут получить субсидии от мэрии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Компенсация расходов предоставляется на открытие бизнеса, оплату электроэнергии, поставку пищевых продуктов собственного производства в другие регионы и за рубеж, приобретение основных средств, а также на социальные предприятия для обеспечения занятости отдельных категорий людей. Суммы субсидий варьируются от 100 до 250 тысяч рублей в зависимости от направления.
«В 2024 году физические лица, которые зарегистрированы как самозанятые, могут претендовать на субсидии 50 тысяч рублей на открытие своего бизнеса. Эти меры муниципальной поддержки помогут предпринимателям возместить свои расходы на общую сумму 12,5 миллиона рублей», — рассказали в администрации города.
Более подробную информацию о мерах муниципальной финансовой поддержки бизнеса в Хабаровске можно найти на официальном сайте администрации города в разделе «Бизнесу» или уточнить по телефонам