Эксперт спрогнозировал, что будет с ключевой ставкой ЦБ до конца года

Так, с I квартала 2023 года для всех банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций введены прямые ограничения на объем выдаваемых кредитов — макропруденциальные лимиты. С 1 июля 2024 года установлены ограничения на выдачу кредитов наличными, кредитных карт и автокредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой, увеличены надбавки к коэффициентам риска. «Это направлено на ограничение долговой нагрузки граждан и повышение устойчивости банков», — пояснил Щербаченко. Дело в том, говорит он, что долги по потребительским кредитам растут, автокредитование также находится на высоком уровне. При этом банки постепенно повышают ставки по кредитам, что ведет к увеличению задолженностей.