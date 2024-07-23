Челябинцам стали реже выдавать новые кредитные карты, причина скрыта в ЦБ

Согласно их выкладкам в июне этого года в Челябинской области было выдано всего 57,1 тыс. новые кредитных карт. За месяц показатель подсел на 2%. Тем не менее, Южный Урал входит в десятку российских лидеров рейтинга по данному направления, занимая в нем 9 место. Из регионов Уральского федерального округа выше Челябинской области находится только Свердловская область, где за июль было выдано 73,1 тыс. новых кредитных карт, но и здесь процесс выдачи высушивается.