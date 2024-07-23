Импорт алкоголя в первом полугодии 2024 года вырос на 2%

«Дорогой европейский алкоголь тоже присутствует в наших магазинах. Но это нишевый продукт, у него свой потребитель, который готов платить за него большие деньги. Мы не чиним препятствий его импорту в Россию. В отличие от тех стран, кто вводит санкции на российский алкоголь», — сказал Алешин.