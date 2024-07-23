В Омске готовят новое повышение тарифов ЖКХ

При этом приведены предварительные расчеты, показывающие, что экономически обоснованный тариф на услуги ЖКХ для региона в среднем должен был вырасти на 24,9%, что в несколько раз превышает расчетный показатель. Заявлено, что подобное предложение противоречило бы цели по обеспечению достойных условий жизни в Омской области.