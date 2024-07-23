В Омске готовят новое повышение тарифов ЖКХ

«Предлагаю установить на второе полугодие 2025 года средний индекс в размере 12,6%, отклонение в размере 4,4%», — обозначено в обнародованном документе.
При этом приведены предварительные расчеты, показывающие, что экономически обоснованный тариф на услуги ЖКХ для региона в среднем должен был вырасти на 24,9%, что в несколько раз превышает расчетный показатель. Заявлено, что подобное предложение противоречило бы цели по обеспечению достойных условий жизни в Омской области.
Среди причин, побудивших запустить механизм роста тарифов на услуги ЖКХ в Омской области, называется «комплексное влияние ценовых факторов», а также применяемое в прежние периоды сдерживание тарифных потребностей.
Стоит отметить, что на 2024 год устанавливались аналогичные предельные параметры в 12,6%, рост стоимости услуг в указанных пределах зафиксирован с 1 июля 2024 года.