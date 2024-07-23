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В Омске готовят новое повышение тарифов ЖКХ

На портале Региональной экономической комиссии Омской области опубликовано направленное в федеральные антимонопольные органы предложение и. о. губернатора Рустама Мингазова по величине индекса изменения размера платы за коммунальные услуги для жителей региона, датированное минувшей пятницей, 19 июля 2024 года. Предполагается, что рост тарифов произойдет во второй половине 2025 года.

«Предлагаю установить на второе полугодие 2025 года средний индекс в размере 12,6%, отклонение в размере 4,4%», — обозначено в обнародованном документе.

При этом приведены предварительные расчеты, показывающие, что экономически обоснованный тариф на услуги ЖКХ для региона в среднем должен был вырасти на 24,9%, что в несколько раз превышает расчетный показатель. Заявлено, что подобное предложение противоречило бы цели по обеспечению достойных условий жизни в Омской области.

Среди причин, побудивших запустить механизм роста тарифов на услуги ЖКХ в Омской области, называется «комплексное влияние ценовых факторов», а также применяемое в прежние периоды сдерживание тарифных потребностей.

Стоит отметить, что на 2024 год устанавливались аналогичные предельные параметры в 12,6%, рост стоимости услуг в указанных пределах зафиксирован с 1 июля 2024 года.

ЖКХ