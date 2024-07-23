Развитие экспорта рыбной продукции обсудят в сентябре

В условиях различных ограничений рынков США, Великобритании, стран ЕС российские рыбопромышленники сохраняют уровень добычи и перестраивают структуру поставок. Развиваются продажи в Азию, открываются новые направления экспорта. Однако его финансовая эффективность снижается, что требует выработки мер не только по стимулированию рыбопереработки, но и по поддержке экспортеров.