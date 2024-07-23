Развитие экспорта рыбной продукции обсудят в сентябре

17 сентября 2024 года представители рыбной отрасли, профильных ведомств и эксперты в вопросах экспорта обсудят задачи развития и государственной поддержки продаж рыбной продукции на мировом рынке.
Круглый стол «Меры развития и поддержки экспорта рыбной продукции» (16+), организатором которого совместно с Росрыболовством выступает Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), пройдет в Санкт-Петербурге в рамках VII Рыбопромышленного форума (16+, VII GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO RUSSIA).
При сохранении приоритета поставок на отечественный рынок развитие экспорта, доля которого в отраслевой выручке значительна, — одна из важнейших составляющих устойчивости рыбной отрасли.
В условиях различных ограничений рынков США, Великобритании, стран ЕС российские рыбопромышленники сохраняют уровень добычи и перестраивают структуру поставок. Развиваются продажи в Азию, открываются новые направления экспорта. Однако его финансовая эффективность снижается, что требует выработки мер не только по стимулированию рыбопереработки, но и по поддержке экспортеров.
Участники круглого стола обсудят текущую и целевую структуру экспорта, его эффективность и значение в финансовых результатах отрасли, а также барьеры для развития и возможные меры стимулирования со стороны государства.
Ожидается, что в обсуждении примут участие:
Сергей Левин, заместитель министра сельского хозяйства России Представитель Россельхознадзора Андрей Яковлев, заместитель руководителя Росрыболовства Алексей Буглак, президент Ассоциации добытчиков минтая Дмитрий Краснов, руководитель ФГБУ «Агроэкспорт» Александр Морев, руководитель проекта по поддержке экспорта АПК АО «Российский экспортный центр» Илья Раковский, Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Инна Рыкова, руководитель Центра отраслевой экономики ФГБУ НИФИ Минфина России Станислав Аксенов, заместитель генерального директора Русской Рыбопромышленной Компании Сергей Сенников, заместитель директора ООО УК «Норебо» Иван Фетисов, генеральный директор ООО «Экспосолюшенс Групп».
Модератор — президент АСРФ Алексей Осинцев.
Регистрация на форум открылась, как сообщают организаторы.