В Октябрьском районе Красноярска утвердили проект планировки нового микрорайона

В Красноярске утвердили проект планировки нового микрорайона Плодово-Ягодный.
Что там появится:
9 детских садов: 5 отдельно-стоящих зданий на 300 мест каждое и 4 коммерческих на первых этажах;
3 школы на 1280 мест каждая;
поликлиника на 600 посещений (в одну смену);
3 библиотеки на первых этажах: две муниципальные и одна коммерческая;
детская школа искусств (во встроенно-пристроенном помещении, коммерческая);
объект спорта;
многофункциональный центр;
парковки, автостоянки, гаражи;
мало- и многоэтажные жилые дома (не выше 9-ти этажей).
Отметим, что общая площадь участка составляет 157,9 гектаров. Территория свободна от построек и находится в аренде у ООО «СЗ “Универсалстрой”.
Добавим, что для этого микрорайона разработан проект строительства дороги улицы Елены Стасовой, она будет соединяться с улицы Становой. Утверждение проекта запланировано на начало 2025 года, сообщает департамент градостроительства.