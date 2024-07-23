Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Октябрьском районе Красноярска утвердили проект планировки нового микрорайона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Общая площадь участка 157,9 гектаров.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске утвердили проект планировки нового микрорайона Плодово-Ягодный.

Что там появится:

9 детских садов: 5 отдельно-стоящих зданий на 300 мест каждое и 4 коммерческих на первых этажах;

3 школы на 1280 мест каждая;

поликлиника на 600 посещений (в одну смену);

3 библиотеки на первых этажах: две муниципальные и одна коммерческая;

детская школа искусств (во встроенно-пристроенном помещении, коммерческая);

объект спорта;

многофункциональный центр;

парковки, автостоянки, гаражи;

мало- и многоэтажные жилые дома (не выше 9-ти этажей).

Отметим, что общая площадь участка составляет 157,9 гектаров. Территория свободна от построек и находится в аренде у ООО «СЗ “Универсалстрой”.

Добавим, что для этого микрорайона разработан проект строительства дороги улицы Елены Стасовой, она будет соединяться с улицы Становой. Утверждение проекта запланировано на начало 2025 года, сообщает департамент градостроительства.

недвижимость