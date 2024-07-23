«Сибирский цемент» подводит итоги работы за январь-июнь 2024 года

«В настоящее время цементный рынок испытывает влияние различных, в том числе негативных, факторов. Следствием этого является снижение спроса. Так, в июне — в разгар строительного сезона — мы зафиксировали падение объемов потребления цемента в Сибири (в ее прежних границах — с учетом Бурятии и Забайкалья) на 6,9% к уровню июня прошлого года, — подчеркивает первый вице-президент АО “ХК “Сибцем” Геннадий Рассказов. — По итогам шести месяцев рынок макрорегиона показал незначительный рост: его емкость увеличилась на 2,7% к аналогичному показателю 2023 года — до 3,1 млн тонн. Больше других — на 23,8% — вырос спрос на цемент в Хакасии, самое сильное падение — на 12,1% — отмечено в Омской области”.