«Сибирский цемент» подводит итоги работы за январь-июнь 2024 года

Топкинский завод в отчетном периоде выпустил 1 млн тонн продукции, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2%. «Искитимцемент» за два квартала увеличил объемы производства на 14% — до 628,5 тыс. тонн. На «Ангарскцементе» изготовлено 322,2 тыс. тонн строительного материала (+2% к уровню января-июня 2023 года), на «ТимлюйЦементе» — 192,6 тыс. тонн (+5%). С падением в 3% полугодие завершил Красноярский завод, выпустивший 323,5 тыс. тонн продукции.
На комбинате «Волна» за шесть месяцев изготовлено 3 млн квадратных метров хризотилцементных изделий — на 4% меньше, чем годом ранее.
«Сибирский бетон» отгрузил на стройплощадки 132 тыс. тонн кубических метров бетонов и растворов, улучшив результат первого полугодия 2023-го на 4%.
Производство продукции в «Горной компании» достигло 42,7 тыс. тонн, рост к аналогичному показателю прошлого года составил 22%.
«В настоящее время цементный рынок испытывает влияние различных, в том числе негативных, факторов. Следствием этого является снижение спроса. Так, в июне — в разгар строительного сезона — мы зафиксировали падение объемов потребления цемента в Сибири (в ее прежних границах — с учетом Бурятии и Забайкалья) на 6,9% к уровню июня прошлого года, — подчеркивает первый вице-президент АО “ХК “Сибцем” Геннадий Рассказов. — По итогам шести месяцев рынок макрорегиона показал незначительный рост: его емкость увеличилась на 2,7% к аналогичному показателю 2023 года — до 3,1 млн тонн. Больше других — на 23,8% — вырос спрос на цемент в Хакасии, самое сильное падение — на 12,1% — отмечено в Омской области”.