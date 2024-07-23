Хабаровчанам предлагают пособие по бесплатной догазификации

В первую очередь собственнику нужно зарегистрировать право собственности на жилой дом, если он этого еще не сделал. Какие документы для этого необходимы, указано в методическом пособии. Важно обратить внимание, что если на участке находится садовый дом, то его следует перевести в статус жилого. В случае, если у садовода нет прав на земельный участок, он может до 1 марта 2031 года приобрести его без проведения торгов в собственность бесплатно. Дальше необходимо провести общее собрание членов СНТ, на котором должно быть принято решение о догазификации расположенных в нем жилых домов. Также следует обсудить вопрос о безвозмездном предоставлении земельного участка общего назначения в СНТ для строительства сети газораспределения и безвозмездном подключении к сетям газораспределения, принадлежащим садовому товариществу.