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Хабаровчанам предлагают пособие по бесплатной догазификации

Владельцам загородной недвижимости объясняют, как подвести газ.

Источник: Reuters

Росреестр разработал методическое пособие, где специалисты подробно объясняют, как воспользоваться возможностью провести газ в жилые дома на территории садовых товариществ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В кратком методическом пособии прописаны условия, которые необходимы для участия в программе, — сообщила и.о. руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко. — Необходимо учесть, что СНТ должно находиться в границах населенного пункта, а населённый пункт должен быть газифицирован, или программа газификации предусматривает строительство сетей до границ СНТ в текущем году.

Воспользоваться программой догазификации СНТ можно в три шага.

В первую очередь собственнику нужно зарегистрировать право собственности на жилой дом, если он этого еще не сделал. Какие документы для этого необходимы, указано в методическом пособии. Важно обратить внимание, что если на участке находится садовый дом, то его следует перевести в статус жилого. В случае, если у садовода нет прав на земельный участок, он может до 1 марта 2031 года приобрести его без проведения торгов в собственность бесплатно. Дальше необходимо провести общее собрание членов СНТ, на котором должно быть принято решение о догазификации расположенных в нем жилых домов. Также следует обсудить вопрос о безвозмездном предоставлении земельного участка общего назначения в СНТ для строительства сети газораспределения и безвозмездном подключении к сетям газораспределения, принадлежащим садовому товариществу.

Важно отметить, что для эксплуатации подземных объектов системы газоснабжения использование земельного участка общего назначения СНТ может осуществляться без оформления прав на него.

В завершение подается заявка и заключается договор на техническое присоединение жилого дома к сети газоснабжения. Это могут сделать как собственники по отдельности, так и назначенный представитель СНТ от их имени. В методическом пособии перечислены документы, которые прилагаются к заявке для заключения договора о техническом присоединении.

В апреле 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества.

Ознакомиться с методичкой можно здесь.