Хабаровчанам предлагают пособие по бесплатной догазификации

Росреестр разработал методическое пособие, где специалисты подробно объясняют, как воспользоваться возможностью провести газ в жилые дома на территории садовых товариществ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В кратком методическом пособии прописаны условия, которые необходимы для участия в программе, — сообщила и.о. руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Елена Семченко. — Необходимо учесть, что СНТ должно находиться в границах населенного пункта, а населённый пункт должен быть газифицирован, или программа газификации предусматривает строительство сетей до границ СНТ в текущем году.
Воспользоваться программой догазификации СНТ можно в три шага.
В первую очередь собственнику нужно зарегистрировать право собственности на жилой дом, если он этого еще не сделал. Какие документы для этого необходимы, указано в методическом пособии. Важно обратить внимание, что если на участке находится садовый дом, то его следует перевести в статус жилого. В случае, если у садовода нет прав на земельный участок, он может до 1 марта 2031 года приобрести его без проведения торгов в собственность бесплатно. Дальше необходимо провести общее собрание членов СНТ, на котором должно быть принято решение о догазификации расположенных в нем жилых домов. Также следует обсудить вопрос о безвозмездном предоставлении земельного участка общего назначения в СНТ для строительства сети газораспределения и безвозмездном подключении к сетям газораспределения, принадлежащим садовому товариществу.
Важно отметить, что для эксплуатации подземных объектов системы газоснабжения использование земельного участка общего назначения СНТ может осуществляться без оформления прав на него.
В завершение подается заявка и заключается договор на техническое присоединение жилого дома к сети газоснабжения. Это могут сделать как собственники по отдельности, так и назначенный представитель СНТ от их имени. В методическом пособии перечислены документы, которые прилагаются к заявке для заключения договора о техническом присоединении.
В апреле 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы социальной газификации на садоводческие товарищества.
Ознакомиться с методичкой можно здесь.