Власти Перми продали здания бывшего хлебозавода более чем за 20 миллионов рублей

В Перми подвели итоги аукциона по продаже двух зданий имущественного комплекса бывшего хлебозавода № 1, которые находятся по адресу улица Окулова, 73а. Инициатором торгов выступил департамент имущественных отношений администрации города. По данным сервиса «Сбербанк-АСТ», где была опубликована информация о торгах, здания продали за общую сумму в 20,5 миллионов рублей.
Собственник главного корпуса хлебозавода Всеволод Юшков выкупил первый лот — нежилое здание, площадь которого составляет 31,4 кв. м, с земельным участком 105 кв. м. Он предложил 7,4 миллионов рублей, при стартовой цене в 2,1 миллиона рублей.
Второй лот — киоск общей площадью 10,9 кв. м и земельным участком в 32 кв. м выкупил Виктор Семенов за 13,1 миллионов рублей. Цена помещения в процессе торгов увеличилась на 12 миллионов. Начальная стоимость составляла 740 тысяч рублей.
Напомним, пятиэтажное здание бывшего хлебозавода № 1 является объектом культурного наследия регионального значения. В феврале прошлого года его выкупил пермский бизнесмен Всеволод Юшков за 38,7 миллионов рублей. Площадь здания составляет 3 тысячи квадратных метров.
Ранее «Комсомолка» писала, что территория бывшего хлебозавода № 1 могла стать частью туристического маршрута. Владельцы предприятия планировали реконструировать здания завода, а затем включить их в туристический маршрут.