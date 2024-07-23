Власти Перми продали здания бывшего хлебозавода более чем за 20 миллионов рублей

В Перми подвели итоги аукциона по продаже двух зданий имущественного комплекса бывшего хлебозавода № 1, которые находятся по адресу улица Окулова, 73а. Инициатором торгов выступил департамент имущественных отношений администрации города. По данным сервиса «Сбербанк-АСТ», где была опубликована информация о торгах, здания продали за общую сумму в 20,5 миллионов рублей.