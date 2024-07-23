В Омской области подсчитали, сколько жители тратят на еду

Аналитики также подсчитали, что потребительские расходы на одного человека, по данным Омскстата, составили 21 755 рублей, из которых 7 680 рублей (35,3%) — это траты на еду, включая питание вне дома. Отметим, ранее, по итогам второго квартала 2023 года, траты на продукты составляли 6,8 тысячи рублей. Таким образом, общий показатель за год в сравнении со вторым кварталом вырос почти на 900 рублей.