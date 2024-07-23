В Омской области подсчитали, сколько жители тратят на еду

Уточняется, что наблюдение ежеквартально охватывает 650 домохозяйств различных по составу и уровню благосостояния.
По подсчетам статистиков, в омских домохозяйствах в среднем проживают 2,5 человека. В среднем на 100 домашних хозяйств приходилось 111 женщин и 89 мужчин.
Располагаемые ресурсы домохозяйств Омска и области в среднем составили 30 935 рублей.
Аналитики также подсчитали, что потребительские расходы на одного человека, по данным Омскстата, составили 21 755 рублей, из которых 7 680 рублей (35,3%) — это траты на еду, включая питание вне дома. Отметим, ранее, по итогам второго квартала 2023 года, траты на продукты составляли 6,8 тысячи рублей. Таким образом, общий показатель за год в сравнении со вторым кварталом вырос почти на 900 рублей.
Больше всего денег омичи тратили на мясо и мясные продукты (24%), хлеб и крупы (13,7%); молоко и молочные продукты (13,2%), сладости (8,2%).
На покупку непродовольственных товаров уходило в среднем 39,1% бюджета — это в среднем 8 508 рублей на члена домохозяйства. На оплату услуг тратилось 5 325 рублей (24,5%). Еще 1,1% омичи тратили на алкоголь — это в среднем 242 рубля на человека в месяц.