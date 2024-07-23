Объединённую набережную в Хабаровске сдадут в 2027 году

— Новое здание Дальневосточного художественного музея также строится через «Дальневосточную концессию» — соглашение уже заключено и реализуется. В итоге это будет один из крупнейших музеев на Дальнем Востоке, площадью 22,5 тысячи квадратных метров. На этой территории разместятся 15 тысяч произведений искусства, которые сейчас хранятся в запасниках. Рассчитываем до миллиона посетителей в год, с учётом увеличения туристического потока, — сказал врио губернатора Хабаровского края. Дмитрий Демешин обратил внимание премьер-министра России на хабаровские Амурский и Уссурийский бульвары. Глава региона отметил, что они были построены в советские годы — и с того времени там ничего не делалось. Рассчитываем создать прогулочные зоны, распределить площадки под различные виды спорта, создать места для городских событий. Также большие планы на развитие острова Большой Уссурийский, который в настоящее время очень слабо освоен.