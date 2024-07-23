Объединённую набережную в Хабаровске сдадут в 2027 году

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин представил премьер-министру российского правительства Михаилу Мишустину, который находится в регионе с рабочим визитом, мастер-планы социально-экономического развития столицы региона и Комсомольска-на-Амуре, а также рассказал о ходе их реализации. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», глава субъекта особенно подчеркнул, что все изменения запланированы с опорой на потребности местных жителей.
По словам Дмитрия Демешина, реализация мастер-планов — это яркий пример применения всех форматов так называемого инфраструктурного меню, которое включает себя множество инструментов финансирования проектов, таких как «дальневосточная концессия», «единая президентская субсидия», инфраструктурный бюджетный и специальные казначейские кредиты. И в Хабаровском крае ими активно пользуются.
Так, сегодня механизм «дальневосточной концессии» применяется при реализации одного из ключевых объектов мастер-плана Хабаровска — объединённой набережной, которая должна стать самой протяжённой в ДФО. К настоящему времени готово 2,3 километра объекта. Ещё 5,6 километров — это дамба в Индустриальном районе, которая пока не благоустроена. Также в планах мостовой переход, который их соединяет. Дмитрий Демешин рассказал Михаилу Мишустину, что полностью объект должен быть сдан к 2027 году.
— Новое здание Дальневосточного художественного музея также строится через «Дальневосточную концессию» — соглашение уже заключено и реализуется. В итоге это будет один из крупнейших музеев на Дальнем Востоке, площадью 22,5 тысячи квадратных метров. На этой территории разместятся 15 тысяч произведений искусства, которые сейчас хранятся в запасниках. Рассчитываем до миллиона посетителей в год, с учётом увеличения туристического потока, — сказал врио губернатора Хабаровского края. Дмитрий Демешин обратил внимание премьер-министра России на хабаровские Амурский и Уссурийский бульвары. Глава региона отметил, что они были построены в советские годы — и с того времени там ничего не делалось. Рассчитываем создать прогулочные зоны, распределить площадки под различные виды спорта, создать места для городских событий. Также большие планы на развитие острова Большой Уссурийский, который в настоящее время очень слабо освоен.
Врио губернатора отметил, что осваиваться он будет совместно с китайской стороной — соответствующее соглашение было подписано президентом России Владимиром Владимировичем Путиным с председателем КНР Си Цзиньпином в мае. По плану, работы должны начаться уже в этом году. В свою очередь Дмитрий Демешин попросил у Михаила Мишустина содействия в организации на острове погранперехода в сроки, которые обозначил глава государства. Премьер-министр ответил, что средства на это уже выделены.
Коснулся Дмитрий Демешин и других составляющих мастер-плана Хабаровска, но отдельно остановился на состоянии дорог в краевом центре, на которое очень жалуются местные жители — люди устали от бесконечных ямочных ремонтов и хотят полноценной реконструкции. Глава региона сказал, что к 2025 году не менее 85% городских магистралей будет приведено в порядок — на это выделят не менее 1,5 миллиардов рублей. Также обратят внимание на фасады исторических зданий — нужно восстановить 21 объект, и поможет в этом «единая президентская субсидия».
Что касается мастер-плана Комсомольска-на-Амуре, представить его Дмитрию Демешину помог министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он отметил, что правительством России ещё в 2016 году был принят комплексный план развития, особенности которого были учтены при формировании мастер-планов всех городов ДФО. Так, например, в рамках его исполнения в городе Юности созданы такие уникальные для региона объекты, как Центр сложнокоординационных видов спорта. В настоящее же время, одной из главных задач является обеспечение местных жителей качественной инфраструктурой для жизни, в том числе создание точек притяжения. Таких, например, как городская набережная, которую должны сдать к 1 сентября текущего года.
— При посещении Комсомольска-на-Амуре я разговаривал с местными жителями. Все просили сделать Дом культуры, набережную, привести в порядок досуговые и культурные центры. Тогда бы все оставались там жить, а не уезжали. Это всё очень важно. И сейчас радует, что основные точки притяжения восстанавливаются. Инфраструктурное меню для этого создано, есть инструменты, которыми можно пользоваться — и в умелых руках они дают возможность мастер-планирования городов замечательного и красивого Хабаровского края, — отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Дмитрий Демешин отметил, что в мастер-план города включено восстановление дворца культуры «Судостроитель», проект будет реализован по механизму «дальневосточная концессия». В следующем году начнётся ремонт еще одного знакового объекта — дома культуры «Строитель». Проектно-сметная документация разработана. Готовится заявка на «Единую президентскую субсидию».
Отдельно остановились на жилищном строительстве и одном из самых перспективных программ по созданию арендных квартир «Дальневосточный квартал». В Хабаровске заявлено 800 тысяч квадратных метров, 311 тысяч из которых уже разыграны, и ещё на 380 тысяч готовится конкурс. Так, в столице региона будет построено 2200 квартир — 2000 закуплено.
— Это очень востребованная программа. Дальний Восток прирастает инженерными компетенциями, а значит и кадрами. И всем им нужно арендное жильё, которое они смогут в перспективе выкупить. Это возможность приземлить приезжих специалистов с их семьями. Мы уже в этом году под программу забрали дополнительно 500 квартир, которые не смогли освоить другие регионы, — сказал Дмитрий Демешин. По словам Михаила Мишустина, направление это верное и востребованное. Так, в ходе стратегической сессии в правительстве России, подтверждением этому стала обратная связь от местных жителей, которые поддерживают строительство «арендного жилья» и понимают здешние условия. Тогда было решено, что 33% затрат будет гасить федеральный бюджет, 33% — региональный, а остальное — участники программы.