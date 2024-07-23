Для трассы Алексеевское — Альметьевск в Татарстане изымут 22 земельных участка

Четыре участка находятся в аренде у «Татнефти», остальные — в собственности. Они будут изъяты «в целях размещения автомобильной дороги регионального значения». Находящиеся на этих землях 16 объектов, перечисленных в приложении к постановлению, не подлежат изъятию.
Министерству земельных и имущественных отношений РТ следует в течение 30 дней подготовить соглашения о прекращении аренды и изъятии участков после определения размера возмещений.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов проехал по скоростной трассе Алексеевское — Альметьевск протяженностью 145 километров, которая возводится в рамках дороги Шали (М7) — Бавлы (М5), и рассказал, что она построена более чем на 70%. Изначально стоимость работ оценивалась в 83,6 млрд рублей, но затем достигла 102 млрд. В этом году на них направят свыше 22,4 млрд рублей.
Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин облетел строящуюся трассу Шали (М7) — Бавлы (М5). По его словам, она обеспечит дополнительный трафик на магистрали М12 «Восток».