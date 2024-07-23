Индексация пенсий для работающих пенсионеров в Приморье начнется в 2025 году

Например, если пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тысячи рублей, то с учетом пропущенных индексаций за три предыдущих года работы она составит 23,4 тысячи рублей. Этот размер закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация. Повышение при этом установят к получаемой пенсии в размере 17,4 тысячи рублей. Когда пенсионер уволится, его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений.