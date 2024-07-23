Индексация пенсий для работающих пенсионеров в Приморье начнется в 2025 году

В 2025 году отделение Социального фонда России по Приморскому краю возобновит индексацию выплат работающим пенсионерам. Поправки в федеральный закон о страховых пенсиях вступают в силу со следующего года. В соответствии с ними пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих. Сейчас это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируют. Все проведенные повышения учитываются на лицевых счетах пенсионеров. После увольнения они получают выплаты с индексациями, которые были за время работы. Теперь же все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от того, продолжает ли пенсионер работать.
«Особенность утвержденного механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который включает пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам», — пояснили в региональном отделении Социального фонда России.
Например, если пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тысячи рублей, то с учетом пропущенных индексаций за три предыдущих года работы она составит 23,4 тысячи рублей. Этот размер закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация. Повышение при этом установят к получаемой пенсии в размере 17,4 тысячи рублей. Когда пенсионер уволится, его пенсия вслед за прибавкой по индексации будет дополнительно увеличена исходя из всех пропущенных повышений.
Возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам в следующем году пройдет автоматически. Самим гражданам не нужно куда-либо обращаться.
Напомним, в Приморье пенсионеры получили право на специальную доплату к пенсии от регионального отделения Социального Фонда. Этим правом обладают 40027 местных жителей, на иждивении у которых есть дети.