Краевые власти требуют от собственника отреставрировать историческое здание «Небара»

Исковое заявление подано в арбитражный суд Пермского края. Согласно материалам дела на сайте суда, заявление инспекции к господину Корноушкину рассматривается в суде с апреля этого года. Ведомство требует обязать бизнесмена провести работы по сохранению здания, которое является объектом культурного наследия «Дом купца А. А. Боброва». В частности, собственник должен разработать соответствующую научно-проектную документацию, провести работы в здании не позднее 2 лет со дня вступления в законную силу решения суда. Не позднее 2 месяцев со дня приемки реставрационных работ на здании надо установить надпись со сведениями об этом памятнике архитектуры.
К рассмотрению исковых требований инспекции также привлечено ООО «Небар Пермь» Александра Воробьева, управляющее заведением Nebar на первом этаже здания по ул. Советской, 54. Чтобы выяснить актуальный адрес регистрации Александра Корноушкина, суд сделал запрос в отдел адресно-справочной работы регионального УФМС России. К заседанию 27 июня ведомство направило сведения об актуальном месте жительства бизнесмена, но к началу разбирательства суд не обладал доказательствами вручения ответчику судебного извещения о процессе. Поэтому заседание отложили на 23 июля.
Старинное здание на ул. Советской, 54 работает как деловой центр. Как отмечается в 2ГИС, по этому адресу, помимо Nebar, находятся автошкола «Автореал», турагентство «Акапулько», мини-отель Valery и другие организации. Собственник здания Александр Корноушкин, по сведениям kartoteka.ru, в качестве ИП управляет нежилой недвижимостью. Также господин Корноушкин владеет конструкторским бюро «Хит Манет» (производство коммуникационного оборудования, 100% долей) и компанией «Хитон» (50%, разработка промышленных процессов и производств). Более 10 лет на первом этаже этого здания работал клуб «Зая Бар», созданный Александром Корноушкиным и предпринимателем Феликсом Садыковым. Через несколько лет Феликс Садыков вышел из учредителей компаний, управлявших заведением. Стороны вступили в корпоративный конфликт из-за оборудования бара, который привел к возбуждению уголовного дела.