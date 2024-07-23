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В Минтруда назвали самые высокооплачиваемые специальности в Казахстане

Наибольшую зарплату работодатели в июне предлагали главным строителям (в среднем от 662 тыс. тенге), проходчикам (~612 тыс. тенге), а также разработчикам IT-приложений (~563 тыс. тенге), передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Отмечается, что самые высокие зарплаты запрашивали пилоты (в среднем от 1 млн тенге), капитаны судна (~933 тыс. тенге) и руководители структурных подразделений коммерческих предприятий (~920 тыс. тенге).

Самыми популярными профессиями в июне среди квалифицированного персонала оказались водители автомобилей (1,7 тыс. вакансий), медсестры (1,6 тыс. вакансий) и воспитатели (1,5 тыс. вакансий).

Также вырос спрос на PR-менеджеров (+1,2 тыс. вакансий), делопроизводителей (+948 вакансий) и инженеров по автоматизации (+235 вакансий).

Всего в июне на Электронной бирже труда Enbek.kz работодатели разместили более 94 тыс. вакансий, а соискатели — 88,9 тыс. резюме.

В сравнении с маем количество вакансий возросло на 8,6 тыс. ед. (+10%), а резюме — сократилось на 9,6 тыс. ед. (-9,7%).

Наибольшую активность проявили работодатели:

  • Атырауской области — 7 тысяч;
  • Жамбылской области — 6,7 тысяч;
  • Астаны — 6,7 тысяч;
  • Алматы — 6,2 тысяч.