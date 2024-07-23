Дилеры предупредили о возможном падении авторынка из-за ужесточения законов

«Мы пока не снижали прогноз, базовый — 1,5 млн машин. Дальше все будет зависеть от утильсбора и повышения цен на автомобили, но решение о его повышении пока не принято окончательно, у бизнес-сообщества есть возможность по крайней мере попытаться повлиять и на сроки, и на суммы», — сказал «Газете.Ru» исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.